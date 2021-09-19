ИНСОМАР назвал проходящие в федеральный парламент партии

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) обработал результаты экзитполов по итогам выборов в Государственную думу.

Согласно социологическому опросу, проведенному на выходе из избирательных участков после голосования, проходят в федеральный парламент четыре или пять политических партий, передает «Коммерсант».

По опубликованным данным, первое место занимает «Единая Россия», набравшая 45,2% голосов избирателей, затем идет КПРФ (21%), далее ЛДПР и «Справедливая Россия», набравшие 8,7% и 7,9% голосов соответственно.

«Новые люди» пока что колеблются и находятся на грани прохождения с 4,7% голосов. Остальные партии на данный момент набрали меньше 1% голосов избирателей. Еще 1,9% испортили бюллетень и данные в них являются недействительными. Специалисты проводили опрос все трехдневное голосование, узнав мнение 438 218 человек в 825 населенных пунктах на 1455 избирательных участках.