Валентина Матвиенко заявила о состоятельности выборов в России

Выборы в России были абсолютно прозрачными и легитимными. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Голосование завершилось 19 сентября. Россияне в течение трех дней выбирали депутатов нового созыва нижней палаты парламента. В некоторых регионах граждане голосовали за губернаторов и членов органов местного самоуправления.

По словам Матвиенко, в стране не зарегистрировали серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования.

«Они (выборы. — Прим. ред.) показали состоятельность избирательного законодательства», — подчеркнула спикер Совфдера.

Пункты для голосования закрылись в России в 20:00. Эксперты сразу приступили к подсчету голосов.