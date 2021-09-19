«Единая Россия» лидирует на думских выборах на Дальнем Востоке

Партия «Единая Россия», по предварительным данным, лидирует на выборах в Государственную думу VIII созыва на Дальнем Востоке.

ЕР занимает лидирующие позиции на Камчатке и Чукотке, в Магаданской, Амурской и Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области, Приморье, Хабаровском и Забайкальском краях, Бурятии.

По предварительным сведениям, впервые за пять лет у «Единой России» появляется мандат в Амурской области. Партия также способна улучшить результанты в Хабаровском крае почти в два раза, если сравнивать с показателями 2019 года.