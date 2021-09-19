Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев набрал 57,64% голосов на выборах губернатора региона после обработки 70% протоколов.

На втором месте идет представительница партии «Справедливая Россия - За правду» Марина Ким с 24,48% голосов, а на третьем – кандидат от Партии пенсионеров Владимир Парфенов, набравший 10,25%.

В воскресенье Дегтярев заявил, что Хабаровский край на минувших парламентских выборах показал рекордную явку за последние шесть лет. Участие в голосовании приняли 42% избирателей.