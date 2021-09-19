Кандидат от партии «Родина» Максим Шугалей лидирует в пятом округе Петербурга

Кандидат в депутаты ЗакСа Петербурга от Выборгского района Максим Шугалей лидирует в 5-м округе, свидетельствуют данные экзитполов.

Экзитполами называются опросы населения на выходе из избирательных участков. Общественник продолжает обгонять основных оппонентов в 5-ом округе — Ирину Иванову и Александра Егорова.

Схожая картина наблюдалась в самый первый день выборов. Тогда Шугалей выходил вперед, опережая конкурентов более чем на 3%. Об этом сообщается в группе «Соседи Выборгского района» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Шугалей записал видеообращение к россиянам. В нем он отметил важность избирательного процесса для страны.

Выборы различных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября. Граждане избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Также в эти дни состоялись муниципальные выборы.