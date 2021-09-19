Политолог Шаповалов проанализировал слова главы ЦИК о ситуации с выборами в Петербурге

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов поддержал заявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой о том, что все организаторы нарушений на выборах в Петербурге должны понести самое серьезное наказание.

«Полностью поддерживаю заявление председателя ЦИК. Если нарушения имеют место, они должны стать предметом разбирательств. В Петербурге ситуация непростая, но думаю, что и избиркомы, и другие компетентные структуры должны проанализировать все заявления и информацию об инцидентах», — отметил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на факты регистрации жалоб с избирательных участков в Санкт-Петербурге. В свою очередь Элла Памфилова подчеркнула, что подконтрольное ей ведомство на протяжении долгого времени пыталось «оздоровить» состав петербургского избиркома, однако в ответ не получило «ни поддержки, ни понимания».

cikrf.ru / Пресс-служба ЦИК России

«В конце концов все эти организаторы подобного безобразия должны быт привлечены к ответственности. Неотвратимость наказания должна в конце концов наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город», — призвала Памфилова.

В частности, самые строгие меры (вплоть до увольнения) должны быть применены к главе ТИК №27 Петербурга из-за выноса с одного из избирательных участков сейфа с бюллетенями.

Несмотря на то, что в целом выборы прошли на «беспрецедентном уровне чистоты, открытости и легитимности», в нескольких субъектах РФ действительно были зафиксированы нарушения, признал Шаповалов. Это относится и к Петербургу, где политическая борьба нередко выходила за рамки общепринятых норм.

«Это говорит о высокой степени конкуренции и конкурентной борьбы, которая традиционно характерна для Северной столицы и которая серьезно проявилась в течение избирательной компании», — отметил политолог.

Впрочем, Шаповалов добавил, что конечный результат выборов-2021 является легитимным и не подлежит сомнению.

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Преподаватель РАНХиГС Инна Ветренко заявила, что на данный момент по ситуации в Петербурге были приняты лишь оперативные решения — все разбирательства еще впереди. Об этом она рассказала на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот».

«Три хлопотных дня [голосования] прошли. Не удалось увеличить кардинально явку, в Петербурге осталась самой низкой по всей России. Но тут ничего не поделать. Ждем результатов голосования и зафиксированных нарушений. Я думаю, мы много интересного узнаем, обновления произойдут», — отметила Ветренко.

Ранее Памфилова заявила, что в петербургском избиркоме есть «пятая колонна», не заинтересованная в выявлении нарушений. Председатель ЦИК также призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе.