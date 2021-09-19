«Единая Россия» побеждает в Красноярском крае после подсчета 25% голосов

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Законодательное собрание Красноярского края после обработки около 25% голосов.

«Единая Россия» набрала 31% голосов. Соответствующей информацией с представителями СМИ поделился представитель регионального избиркома Алексей Подушкин.

Согласно предоставленной информации, партия КПРФ набрала 20%, ЛДПР — 15%, «Новые люди» — 8%, «Справедливая Россия — за правду» — 6,6%, «Зеленые» — 6,3%, «Партия пенсионеров» — 4,2%, «Коммунисты России» — 2,64%, «Родина» — 1,44%.

Выборы в Госдуму РФ проходили в период с 17 по 19 сентября. Прием голосов избирателей был остановлен в 20:00 по московскому времени.