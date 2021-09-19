«Единая Россия» побеждает на думских выборах в Новосибирской области после обработки 38,43% протоколов

Партия «Единая Россия» побеждает в Новосибирской области после обработки 38,43% протоколов на выборах в Государственную думу VIII созыва.

«Единая Россия» побеждает в Новосибирской области по партийным спискам — 35,88% и по одномандатным округам. Соответствующей информацией поделилась областная избирательная комиссия. КПРФ набрала 25,64%, ЛДПР — 9,75%, «Новые люди» — 8,33%, «Справедливая Россия» — 7,1%.

Выборы проходили в период с 17 по 19 сентября. Правительство России выбрало такую продолжительность, чтобы избежать скопления россиян на избирательных участках в период пандемии.