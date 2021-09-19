ЦИК: по результатам обработки 9% протоколов «Единая Россия» набирает 38,75%

ЦИК РФ опубликовал первые официальные данные по выборам в Госдуму.

Согласно данным информцентра ЦИК, после обработки 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 38,75%. КПРФ получает 25,05%, ЛДПР — 9,6%, партия «Справедливая Россия — За правду» — 6,64%, партия «Новые люди» — 7,88%. РИА Новости публикует фотографию табло из информцентра.

Единый день голосования проходил с 17 по 19 сентября. В Госдуму избирают на пять лет: 225 по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам. За депутатские мандаты боролись представители 14 партий, две из которых выдвигали кандидатов на выборы в ГД впервые.