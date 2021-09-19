Центризбирком РФ начал расшифровку результатов выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия начала расшифровку электронных голосов на выборах в Государственную думу.

Ключ шифрования на дистанционном электронном голосовании в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает РИА Новости. Перед началом голосования ключ разделили на семь частей, записали на разные электронные носители, которые были помещены на хранение в сейф-пакеты.

Напомним, 17 сентября в России стартовали выборы, которые продолжались три дня. Избиратели выбирали депутатов Госдумы и губернаторов девяти регионов. Кроме того, состоялись выборы региональных депутатов в 39 субъектах РФ.