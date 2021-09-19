Думские выборы 2021 года подошли к концу

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва закончились в России.

Последние избирательные участки прекратили свою работу в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). Думские выборы в России проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября включительно.

Процесс подсчета голосов уже начался во всех регионах. Ожидается, что итоговые результаты голосования будут представлены не раньше 20 сентября.

Стоит отметить, что в этом году также проводился эксперимент с онлайн-голосованием. Для принятия в нем участия необходимо было заблаговременно подать заявку.