Число негативных материалов о России в зарубежных СМИ выросло на время выборов

Член ЦИК РФ Игорь Борисов заявил, что во время выборов в Государственную думу значительно увеличился поток негативной информации о голосовании в РФ в зарубежной прессе.

Он подчеркнул, что это отмечалось в рамках всех дней выборов — с 17 по 19 сентября. По словам Борисова, поток негативной информации в заграничных СМИ заметно вырос. Информация, в том числе, ретранслировалась в соцсети и Telegram-каналы.

«Негативная информация по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке», — цитирует слова члена ЦИК РФ ТАСС.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Бабич сообщил, что в Сети действительно появилось огромное количество вбросов на фоне открытого желания Запада признать российское голосование нелегитимным. Он подчеркнул, что всюду в подобных материалах можно обнаружить признаки фальсификации.