Памфилова призвала членов избиркомов готовиться к тяжелой ночи подсчета голосов

Грядущая ночь подсчета голосов по итогам выборов в Госдуму будет очень тяжелой, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она призвала специалистов избирательных комиссий готовиться к непростой работе в условиях провокаций и попыток вывести структуру из строя.

«Еще раз напоминайте всем членам комиссий, что работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая», — сказала она.

Памфилова также напомнила о важности сотрудничества с наблюдателями. По ее словам, все процедуры необходимо сопровождать разного рода разъяснениями. Это позволит избежать инсинуаций и спекуляций.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября включительно. По итогам голосования сотрудники МВД не зафиксировали серьезных проблем. Тем не менее в Санкт-Петербурге общественные активисты насчитали более 2000 различных нарушений.