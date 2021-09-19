«Семейно-клановый фактор»: профессор Ветренко оценила высокую явку на выборах в Чечне

Жители Санкт-Петербурга не проявили интереса к выборам, чего не скажешь об избирателях в Чечне и Ингушетии, заявила завкафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» она отметила, что голосование за поправки к Конституции РФ привлекло внимание многих петербуржцев. Тогда Северная столица демонстрировала неожиданно высокие показатели явки, но сейчас ситуация диаметрально противоположная.

На этом фоне особенно выделяются Чечня и Ингушетия, где за три дня проголосовали более 80% граждан. Ветренко считает, что такая статистика объясняется достаточно просто.

«Там всегда очень серьезно работают мобилизационные факторы, фактор не политический, а в большей степени семейно-клановый. Поэтому там на выборы ходят целыми семьями, и считают это чуть ли не делом чести», — цитирует профессора Федеральное агентство новостей.

Выборы в Государственную думу VIII созыва проводятся в России в течение трех дней. При этом основной день голосования был назначен на 19 сентября. По информации Центральной избирательной комиссии, предварительные результаты будут известны уже в 21:00 по московскому времени. Специалисты начнут подводить итоги сразу после закрытия последних избирательных участков в Калининградской области.