Памфилова высоко оценила эффективность видеонаблюдения на выборах в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что система видеонаблюдения на выборах в Государственную думу доказала свою эффективность.

Элла Памфилова отметила, что работоспособность видеонаблюдения превышает 99%. Глава ЦИК подчеркнула, что ни одна партия не пожаловалась на функционирование данной системы.

Жители России выбирают депутатов Государственной думы нового созыва 17-19 сентября. Во многих регионах также состоялись выборы в местные органы законодательной власти. Жители нескольких регионов, таких как Москва, Петербург, Севастополь и другие, получили возможность проголосовать онлайн.