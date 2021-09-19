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Центризбирком РФ сообщил первые результаты обработки протоколов на выборах Приморья

Центризбирком РФ сообщил первые результаты обработки протоколов на выборах Приморья

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала первые итоги выборов депутатов Законодательного собрания Приморья. По предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия».

После обработки 17,46% протоколов «Единая Россия» набрала 8645 голосов (36,03%). На втором месте — Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с показателем 27,99%. Также на региональных выборах представлены ЛДПР (11,55%), «Справедливая Россия — За правду» (10,69%) и Партия пенсионеров (9,52%), следует из сообщения ЦИК.

Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Приморья проходило с 17 по 19 сентября. В эти дни также избирался следующий состав Государственной думы РФ.