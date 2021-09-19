Все избирательные участки Москвы и Центральной России завершили работу

Все избирательные участки российской столицы, а также регионов, время в которых совпадает совпадает с московским, завершили свою работу в 20:00.

Вместе с московскими закрылись участки для голосования в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Карелии, НАО, Брянской, Воронежской и Тульской областях, а также в некоторых других субъектах РФ. На них начинается подсчет голосов.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили в России 17-19 сентября. В них принимали участие 14 партий. Кроме того, в девяти субъектах страны избирали глав региона.