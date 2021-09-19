«Организаторы подобного безобразия должны быть наказаны»: Памфилова о выборах в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова высказалась о нарушениях во время выборов в Санкт-Петербурге.

Памфилова прокомментировала ситуацию с нарушениями на выборах в городе. Председатель уверена, что все причастные к дезорганизации проведения голосований должны быть наказаны.

«В конце концов, все эти организаторы подобных безобразий когда-то должны быть привлечены к ответственности, наказаны. Неотвратимость наказания должна, в конце концов, наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Глава ЦИК напомнила, что ранее в Петербург отправлялись представитель Избиркома, сотрудники аппарата ЦИК и правоохранительные органы, так как были ожидаемы нарушения на всех стадиях кампании, поэтому их необходимо было предупредить.

«Мы это ожидали. Именно поэтому, вы знаете, что на протяжении долгого времени пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербурге, избирательную систему. Трижды ставили «неуд» работе городской избирательной комиссии. Почти за два года после безобразных выборов 2019-года пытались сделать все возможное, что в рамках наших полномочий», — отметила глава ЦИК.

По словам Памфиловой, несмотря на попытки улучшить выборную гонку в городе и отладить работу избирательной системы, со стороны исполнительной и законодательной власти не была оказана должная поддержка.

«Косметические меры, когда мы выражали недоверие тому или иному председателю комиссий, ничего не решили», — акцентировала внимание председатель ЦИК.

Недовольство главы ЦИК работой местной избирательной комиссии было вызвано выявленными нарушениями. Уполномоченный по правам человека в Петербурге, кандидат на выборах в городской парламент Александр Шишлов сообщил о 400 обращениях о нарушениях. Об этом свидетельствуют зафиксированные фото и видеоматериалы.

Подсчет нарушений вели и активисты. По их оценке, в Петербурге обнаружено более двух тысяч несоблюдений правил голосования различной степени за время выборов.