Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на местных выборах после обработки 5% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с 95,45% голосов лидирует на выборах руководителя региона после обработки 5,35% протоколов.

По данным на табло в информационном центре ЦИК, к настоящему времени обработано 5,35% протоколов участковых избирательных комиссий. Уточняется, что за Ховалыга отданы 4153 голоса или 95,45% от общего числа проверенных. На втором месте кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол с 1,13% голосов.

Стоит отметить, что на пост главы Тувы претендуют также Андрей Сат («Партия роста»), Владимир Чесноков («Коммунисты России») и Айланмаа Кан-оол («Зеленые»), Виктор Попов (ЛДПР)

С 17 по 19 сентября в РФ проходят выборы в Госдуму. Одновременно с ними россияне выбирают глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Электронное голосование доступно жителям Москвы, Севастополя, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областей.