Зачем менять Меняйло. Северная Осетия и Карачаево-Черкесия остались при своих

В заключительный день всероссийских выборов, 19 сентября, парламенты Северной Осетии и Карачаево-Черкесии определились с именами глав республик. Путем тайного голосования депутаты избрали на должность Сергея Меняйло и Рашида Темрезова, соответственно.

Оба кандидата имели к регионам непосредственное отношение — если Меняйло стал врио Северной Осетии в апреле этого года, то Темрезов беспрерывно руководил Карачаево-Черкесской республикой целых 10 лет.

Как проходило голосование

В 2013 году президент России Владимир Путин разрешил регионам самостоятельно определять способ избрания глав субъектов — прямым или непрямым голосованием. Первой республикой, воспользовавшейся такой возможностью, стал Дагестан. Вслед за ним это же решение подхватили в Ингушетии и Северной Осетии. Четвертой была Карачаево-Черкесия.

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С тех пор руководителей этих республик избирают депутаты регионального парламента. Они должны выбрать из числа кандидатур, внесенных российским лидером по представлению политических партий.

В тайном голосовании парламента Алании приняли участие 59 депутатов, среди которых 57 поддержали врио региона Меняйло. Помимо него в кампании участвовали председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерий Баликоев, а также парламентарий Медея Элдзарова.

«Баликоев — "за" 2, "против" 36, "воздержались" 3; Меняйло — "за" 57, "против" — 0, "воздержалось" — 0; Элдзарова — "за" 9, "против" 30, "воздержались" семь», — огласил результаты председатель счетной комиссии парламента Юрий Габараев.

Столь же единогласно депутаты Народного Собрания Карачаево-Черкесии поддержали кандидатуру 45-летнего Темрезова. По словам спикера парламента КЧР Александра Иванова, за него было отдано 48 голосов.

kchr.ru / Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Примечательно, что за бессменного главу республики проголосовали и основные его конкуренты — председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Ренат Акбаев и депутат парламента Олег Жедяев.

Вечно молодой

С избранием на пост главы республики Темрезова уже поздравил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Единогласную победу члена Высшего совета «Единой России» он объяснил его эффективной деятельностью на протяжении «последнего десятилетия».

«Заняв свой пост в статусе одного из самых молодых глав российских регионов, сегодня вы являетесь опытным политиком, досконально знающим ситуацию в субъекте, наладившим работу органов исполнительной власти и консолидировавшим вокруг себя различные общественные структуры», — подчеркнул Чайка.

До того, как возглавить Карачаево-Черкесию, Темрезов занимал различные руководящие должности в сфере строительства, в частности был начальником регионального управления автомобильных дорог Федерального дорожного агентства. А в 2009 году он попробовал себя на депутатском поприще — вошел в парламент IV созыва.

Prt Scr youtube.com / Stas RailCars

Руководителем Карачаево-Черкесии Темрезов стал в феврале 2011 года, когда ему исполнилось всего 35 лет. К тому моменту он уже успел зарекомендовать себя как опытный функционер, несмотря на юный по политическим меркам возраст. Это позволило ему в сентябре 2016 года вновь переизбраться на эту должность, а спустя пять лет — уже в третий раз.

Хотя победа Темрезова и выглядит слегка предсказуемой, она абсолютно заслуженна, заметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Сказать, что результат был непредсказуемым, я не могу. Но то, что это результат заслуженный, об этом можно говорить достаточно уверенно. Карачаево-Черкесия — это непростой регион с достаточно высокой социально экономической проблематикой, в первую очередь связанной с занятостью населения, с развитием социальной инфраструктуры», — объяснил свою точку зрения политолог.

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Еще одна «безусловная специфика» республики, по словам Потуремского, заключается в многонациональности региона. Согласно Всероссийской переписи населения за 2010 год, в регионе, помимо карачаевцев (41%), проживают русские (30,6%), черкесы (11,9%), абазины (11,5%), а также представители еще шести народов.

«Это тоже [представляет — прим. ред.] сложность для эффективной работы власти. Но при этом у Темрезова есть безусловные успехи, результат выборов эти успехи подтвердил», — убежден эксперт.

После своего переизбрания Темрезов четко дал понять, что готов продолжать активную работу в качестве главы республики в ближайшие пять лет. На сессии Народного Собрания он представил три кандидатуры в Совет Федерации от исполнительной власти КЧР. Ими стали два депутата парламента Крым Шнахов и Фатима Карданова, а также действующий сенатор Крым Казаноков.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Вторая попытка

Не стал терять времени даром и Сергей Меняйло. На сессии парламента Северной Осетии избранный глава республики пообещал обновить основные программы развития региона, отталкиваясь от экономической составляющей. По его словам, они должны четко отражать взаимодействие с федеральными властями и крупным бизнесом.

Одной из основных проблем Северной Осетии Меняйло назвал отсутствие системной управленческой работы. Причем речь идет как о регионе в целом, так и об отдельных отраслях — здравоохранении, образовании, туризме и строительстве.

«Надо прекратить каждому тянуть одеяло на себя. Сделать нашу республику крепкой, развить экономику, общаться с людьми, решать их проблемы — это единственный верный, правильный путь, по которому мы должны пойти все вместе», — призвал он.

Global Look Press / Yevgeny Philippov

Не менее важной задачей Меняйло видит и привлечение инвестиций. Они должны идти во благо не только местным бизнес-элитам, но и всей республике.

«Строгий и справедливый контроль, регуляторные функции, стратегическое планирование, поддержка бизнеса и безусловное соблюдение законов — это наши опорные точки», — указал руководитель КЧР.

Стоит отметить, что Меняйло, как и Темрезов, — отнюдь не новичок в региональной политике. В 2010 году он уже конкурировал за пост главы Северной Осетии — его вместе с двумя другими кандидатами «Единая Россия» представила на тот момент президенту РФ Дмитрию Медведеву. Однако лидер государства сделал выбор в пользу Таймураза Мамсурова.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Меняйло стал губернатором Севастополя. Через два года он подал в отставку по собственному желанию. Владимир Путин назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе (СФО).

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Врио главы Северной Осетии Меняйло стал 9 апреля этого года. По словам собеседника «ПС», занять высокий пост политику позволил не только его послужной список, но и своевременные решения на фоне коронавируса.

«Меняйло в нынешних условиях, в том числе, в условиях пандемии доказал свою эффективность. Это послужило основанием для таких результатов на выборах», — выразил мнение Потуремский.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России прошли выборы глав субъектов, депутатов Госдумы VIII созыва и региональных заксобраний.