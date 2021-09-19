В Чечне за три дня голосования явка избирателей составила 93,37%

Избирком Чечни сообщил о явке за три избирательных дня депутатов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, отметив, что показатель превысил 93%.

В региональном избиркоме региона журналистам заявили о явке на избирательные участки по состоянию на 18:00 по местному времени. По данным информационного центра ИК ЧР, за три дня свою гражданскую позицию выразили 93,37% электорального населения. Всего в выборах приняли участие 723 862 человека из общего списка включенных в него избирателей.

В Чечне кроме выборов в Госдуму проходило избрание главы Чечни, депутатов местного парламента, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этом году в России голосование вместо традиционного одного дня длилось три — с 17 по 19 сентября.