Недействительными признали более восьми тысяч бюллетеней в 17 регионах России

Свыше восьми тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах депутатов Государственной думы в 17 российских регионах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России признала недействительными 8539 бюллетеней. Их зафиксировали на 54 участках в 17 субъектах России по состоянию на 17:30 по московскому времени. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Голосование за депутатов в Государственную думу проходит в России в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Одновременно проводятся выборы девяти глав субъектов, представителей муниципалитетов и региональных органов власти. Итоги голосования будут подведены не раньше 20 сентября. Выборы завершатся после закрытия избирательных участков в Калининградской области.