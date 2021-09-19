Памфилова сообщила о явке на выборах по России более 45%

Явка на выборах в Госдуму по России превысила 45%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Как заявила глава ЦИК, на 18:00 воскресенья явка составила 45,15% избирателей. Избирательные участки в Москве и Московской области закрываются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, избирается 550 депутатов, половина из них пл партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Также выбирают глав девяти субъектов РФ, представителей региональных парламентов и муниципальных органов власти. В семи субъектах России организовано онлайн-голосование, оно доступно жителям Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей, а также Севастополя и Москвы.