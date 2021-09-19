Явка на выборах в Хабаровском крае побила шестилетний рекорд

Врио губернатора Хабаровского края обнародовал показатели явки на избирательные участки региона, они составили 42% избирателей.

Это является рекордным показателем за последние шесть лет, сказал Дегтярев. Это говорит о том, что у людей большой интерес к выборам, считает глава региона, сообщает РИА Новости.

«Явка за последние шесть лет рекордная. <…> Сейчас мы видим 42%. <...> Это говорит о том, что у людей большое желание было высказаться», — заявил Дегтярев на встрече с общественностью в воскресенье.

В Хабаровском крае с 17 по19 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Госдумы. Кроме того в регионе проводились выборы Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.