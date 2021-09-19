ЦИК представил предварительные итоги выборов в Законодательную думу Томской области

Лидером на выборах депутатов в Закдуму Томской области по итогам обработки первых протоколов стала партия «Единая Россия», следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

По итогам обработки 1,04% протоколов «Единой России» было отдано 42,51% голосов, второе место занимает ЛДПР — 20,97%, третье — КПРФ (16,48%). Менее 10% набрали партии «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Партия роста и «Яблоко», следует из данных информационного табло.

В Томской области с 17-го по 19 сентября проходили выборы двух депутатов Государственной думы и 42 депутатов Законодательной думы региона, а также депутатов двух муниципальных дум. Всего в области насчитывается свыше 760 тысяч избирателей, работали 769 избирательных участков. Явка россиян на голосование по данным на 18:00 (14:00 по московскому времени) составила 37,24%.

В выборах в регионе участвовали партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», ЛДПР, «Новые люди» и Партия роста.