Собранные в Кировском районе бюллетени аннулировали из-за инцидента с сейф-пакетами

Избирательная комиссия в Кировском районе Санкт-Петербурга аннулировала бюллетени, которые хранились в участковых комиссиях без камер видеонаблюдения.

Результаты двухдневного голосования на участках №757, 758 и 771 были признаны недействительными. Об этом сообщила представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова в Telegram-канале.

Представитель обратила внимание на обнаруженные сейф-пакеты с бюллетенями, которые подменили на одном из участков. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила невозможность нарушений благодаря проделанной работе Центризбиркома за последние шесть лет.

Парламентские выборы проходят на территории всей страны с 17 по 19 сентября. Петербуржцы выбирают парламентариев ЗакСа и Госдумы.