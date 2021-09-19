Выборы закончились: первые итоги трехдневного голосования в России

Голосование в России официально завершилось: закрылись последние избирательные участки в Калининградской области. Начинается подсчет голосов — первые итоги будут известны в ближайшее время.

О том, как прошли выборы, рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. И, судя по озвученным фактам, предельно откровенно.

Явка стабильная, электронное голосование успешное

Явка по стране на 18:00 составила 45,15%, за прошедшие три часа припозднившиеся избиратели могли лишь слегка ее повысить. Для сравнения, на прошлые выборы в Госдуму в 2016 году явилось чуть больше избирателей — 47,88%.

Самый высокий процент политически сознательных граждан традиционно в Чечне — там явка 93,37%. Ведь выбирали не только новый состав Государственной думы, но и республиканского главу.

Но руководителям регионов, где избиратели не так активны, расстраиваться точно не стоит.

«Явка на выборах не имеет принципиального значения. Главное, чтобы люди приходили добровольно», — подчеркнула Элла Памфилова.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Электронное голосование в очередной раз успешно «протестировано» реальными выборами. В Москве явка в онлайне достигла 95,5%, в Севастополе — 89,64%, в Ростовской области — 92,01%, в Ярославской — 94,47%, в Курской — 92,83%, в Мурманской — 93,5%, в Нижегородской области — 91,76%.

Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов предположил, что на выборах президента в 2024 году принять участие в электронном голосовании смогут жители большинства регионов России. Вероятно, ЦИК результаты выборов «в цифре» обнадежили.

Кстати, о технологиях. Видеонаблюдение работало без всяких нареканий, партии не высказали претензий к качеству системы. Ее работоспособность выше 99%, оценила руководитель Центризбиркома.

А зафиксированные кибератаки, исходящие преимущественно с территории США, не достигли значимого эффекта, заявили в Минцифры РФ. В Совете Федерации подытожили: зарубежным оппонентам не удалось превратить российские выборы «в цирк» и навязать свою волю народу.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Ложка дегтя

Более 8,5 тысячи бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны признаны недействительными. В числе причин — вбросы и бракованные бланки, уточнила Памфилова.

Кстати, о вбросах. Информации о них было много, но лишь 12 фактов подтвердились. Таким способом пытались сфальсифицировать результаты в восьми регионах России.

Ранее Элла Александровна предупреждала глав УИКов об ответственности за подобные действия «вплоть до увольнения», но председателю избирательной комиссии в Адыгее, некой Гавриловой, повезло куда меньше — в отношении нее возбудили уголовное дело.

К слову об ответственности. «Пятая колонна» в петербургском избиркоме, обнаруженная Памфиловой, простыми предупреждениями вряд ли отделается. Глава ЦИК недовольна качеством выборов в Северной столице. Как выяснилось, в инциденте с выносом сейф-пакетов в неизвестном направлении с участка в Петербурге фигурировало куда больше трех сейфов, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Все организаторы подобного безобразия должны быть в конце концов наказаны», — сказала Памфилова.

В целом, несмотря на случившееся, выборы прошли хорошо — и это, пожалуй, объективная оценка. Подсчет результатов идет прямо сейчас, но конкретные цифры будут известны позднее.

Предстоящая ночь будет непростой, предупредила глава ЦИК. Все избиркомы должны работать под камерами, «чтобы было понятно, и не было инсинуаций и спекуляций».