Гол Александра Головина не помог «Монако» обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1

Дебютный мяч российского полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне чемпионата Франции не помог его клубу победить «Ниццу».

«Ницца» и «Монако» 19 сентября завершили вничью матч шестого тура французской Лиги 1. Поединок закончился со счетом 2:2. Первый гол в этом матче забил игрок сборной России Александр Головин. На 39-й минуте встречи полузащитник отправил мяч в пустые ворота «Ниццы» после отличной передачи Желсона Мартинша. Гол стал для Головина первым в этом сезоне чемпионата Франции.

Российский полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне клуб Головина стал бронзовым призером французского первенства. Контракт 25-летнего игрока с «Монако» действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость принимавшего участие в ЧМ-2018 и Евро-2020 полузащитника в 28 миллионов евро.