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Памфилова ожидает расширения географии действия электронного голосования

/ Обновлено: 19 сентября 2021 19:16
Памфилова ожидает расширения географии действия электронного голосования

Электронное голосование набирает популярность. Об этом завила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она отметила, что некоторые регионы выразили желание ввести форму дистанционного голосования у себя на местах. Глава ЦИК предположила, что к следующим выборам откликнутся и другие субъекты и подготовят заявки на его проведение, сообщает РИА Новости

«Сейчас подведем итоги — посмотрим <...> Уверена, что к следующим выборам гораздо больше регионов откликнутся, подготовят заявки и мы дадим им такую возможность. То есть (онлайн-голосование. — Прим. ред.) все больше набирает популярность», — сказала Памфилова.

По мнению главы ЦИК, такая форма удобна в условиях пандемии. Сейчас онлайн-голосование доступно жителям Москвы, Ярославской, Нижегородской, Ростовской, Мурманской областей и Севастополя. Выборы депутатов Государственной думы в 2021 году проходят в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.