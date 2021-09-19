МВД России отчиталось о нарушениях во время выборов в Госдуму

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов прокомментировал ход думских выборов.

По его словам, правоохранительные органы не зафиксировали случаи серьезных нарушений в ходе выборов депутатов в Государственную думу восьмого созыва.

«На текущий момент значимые проблемы у нас отсутствуют», — сказал он в ЦИК России.

Стоит отметить, что на голосование за депутатов Госдумы в текущем году отвели три полноценных дня — с 17 по 19 сентября включительно. Избирательные участки работают и в зарубежных государствах. Ожидается, что итоги голосования будут подведены не раньше 20 сентября.