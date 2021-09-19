Сенатор Клишас предложил охватывать больше регионов России онлайн-голосованием

Практика онлайн-голосования должна распространиться и на остальные регионы РФ, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что необходимо распространять прогресс, расширяя практику электронного голосования. По словам председателя комитета Совфеда, она должна охватывать больше регионов, передает РИА Новости.

«Это вопрос технической готовности и наличия качественной связи», — уточнил сенатор.

Парламентские выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. В каждом субъекте РФ избирательные пункты работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Жители некоторых регионов также могут отдать свой голос в формате онлайн.