Избирательные участки в Оренбуржье, Пермском крае, Башкирии и УрФО завершили работу

Избирательные участки Уральского федерального округа, а также Башкирии, Пермского края и Оренбургской области закрылись в 20:00 по местному времени.

В течение трех дней голосования здесь функционировало порядка 15 тысяч участков. Как отмечают в региональных избиркомах, выборы прошли без серьезных нарушений. Голосование проходило в спокойной обстановке. При этом в избирательную комиссию Оренбургской области за три дня голосования поступило свыше 30 обращений, часть из которых касалась разъяснения прав участников избирательного процесса.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва проходят с 17 сентября. При этом основной день голосования был назначен на 19 сентября. По данным ЦИК, предварительные результаты голосования станут известны после 21:00 по московскому времени, когда будут закрыты последние избирательные участки в Калининградской области.