Новый министр иностранных дел Великобритании отправится в США с первым зарубежным визитом

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс запланировала первый зарубежный визит после вступления в должность. Она посетит Соединенные Штаты.

Форин-офис сообщил, что новый руководитель британского МИД прибудет в США поздно вечером 19 сентября. Трасс в рамках визита встретится с американским президентом Джо Байденом. Она также примет участие мероприятиях высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Трасс приступила к работе в должности главы внешнеполитического ведомства 16 сентября. Распоряжение об отставке ее предшественника Доминика Рааба подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.