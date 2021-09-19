Памфилова заявила, что добровольность голосования важнее высокой явки

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рассказала о своем видении процесса выборов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала высокую явку в текущем электоральном цикле. По ее мнению, такая динамика объясняется высокой информированностью населения. Памфилова подчеркнула, что высокая явка не является единственным приоритетом для Центральной избирательной комиссии.

«Явка на выборах не имеет принципиального значения — главное, чтобы люди приходили добровольно», — заявила она в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава ЦИК добавила, что считает предоставленные для голосования сервисы достаточными в условиях пандемии.