Явка избирателей на дистанционном голосовании в Москве выросла до 95%

Московские избиратели продолжают исполнять свой гражданский долг на дистанционных выборах в Госдуму. К вечеру последнего дня голосования явка в режиме онлайн составила 95%.

Актуальные сведения появились на официальном сайте по наблюдению за электронным голосованием в столице. Согласно опубликованной там информации, в Москве к настоящему моменту свой выбор сделали порядка 1,9 млн избирателей, которые ранее зарегистрировались в системе дистанционного электронного голосования. Это соответствует 95% от общего числа.

Голосование в формате онлайн стало возможным для россиян, проживающих в семи регионах страны. Также на территории России в дни голосования работали и продолжают работать свыше 96 тысяч избирательных участков. По данным ЦИК, к вечеру третьего дня думских выборов их посетили чуть выше 40% избирателей.