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Памфилова прокомментировала идею использовать каникулярную неделю для выборов

Памфилова прокомментировала идею использовать каникулярную неделю для выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова оценила идею введения каникулярной недели в школах и проведения выборов в России в этот период.

Глава ЦИК заявила, что имеет смысл продумать о введении каникулярной недели для выборов в октябре, объяснив это тем, что именно этот месяц осени считается маломобильным.

«Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех», — высказала свое мнение Памфилова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Она также отметила, что это предложение необходимо оценить экспертам, специализирующимся на таких вопросах. По словам Памфиловой, если голосование в несколько дней приживется и будет позитивно воспринято избирателями, то о такой практике стоит задуматься серьезнее. Ведь именно школы из-за их удобного расположения в дни выборов становятся избирательными участками. В таком случае глава ЦИК считает, что традиционное голосование может быть перенесено на конец октября.