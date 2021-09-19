Глава ЦИК Памфилова назвала прозрачной российскую избирательную систему

Нарушения на выборах в России скрыть невозможно. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в Общественном штабе по наблюдению за голосованием в Москве.

Глава ЦИК назвала прозрачной российскую избирательную систему. По ее словам, представители Центризбиркома за последние шесть лет проделали серьезную работу, по результатам которой можно говорить о невозможности скрыть какие-либо нарушения на выборах.

«Можно нас ругать как угодно, но вот шестой год моих с коллегами усилий привел к тому, что система настолько прозрачна, что все тайное становится явным», — сказала она.

Памфилова добавила, что те, кто пытается нарушить правила, «просто отстали от жизни» и пока этого не понимают.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов, а также муниципальные выборы. Всего за ходом голосования следят порядка 250 тысяч наблюдателей.