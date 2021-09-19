Председатель ЦИК Элла Памфилова оценила соответствие выборов в Госдуму правилам за последние два дня голосования.

Всероссийские выборы в Госдуму проходят нормально, без грубых допущений на момент 18 и 19 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече в Общественном штабе по контролю за голосованием в Москве.

«Сегодня и вчера более или менее все нормально идет», — сообщила глава ЦИК.

Несмотря на общее спокойствие, избирательным участкам не удалось полностью обойтись без происшествий. Так, иногда в пунктах голосования наблюдалось скопление граждан. По мнению Памфиловой, эта проблема не вызывала бы опасений, если бы россияне получали маски на улице.

Центризбирком сообщил новые данные о явке на выборы. Так, 40,49% россиян отдали голос за одного из кандидатов в депутаты.