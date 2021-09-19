«Обзывали, вызывали полицию»: членов избиркомов на Кубани довели до нервного срыва

Несколько членов кубанских избиркомов попали в больницу после нервного срыва из-за конфликта на участках, рассказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

«Под нагнетанием, под постоянным давлением, вызовом сотрудников полиции имеются уже случаи необоснованной критики, обзывания. Мы имеем нервные срывы», — заявил Черненко РИА Новости.

Чиновник отметил, что председателю комиссии стало плохо после нескольких часов обзывательств, обвинений и призывов «признаться в чем-то». Зачинщики конфликта вызывали полицию, следственную группу и «требовали что-то необъяснимое».

Кто конкретно оказывал давление на сотрудников избиркомов, не уточняется. Помимо них на участках постоянно присутствуют только наблюдатели и голосующие.

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