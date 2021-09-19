В Великобритании уволили половину оперной труппы из-за белого цвета кожи

Почти половину состава труппы Английской гастрольной оперы ( English Touring Opera) уволили из-за белого цвета кожи. Управляющая компания приняла такое решение, чтобы обеспечить расовое разнообразие, сообщает BFM TV.

Издание отмечает, что под сокращение попали 14 человек. Многие из них проработали в оркестре более 20 лет. В сопроводительном письме заявлялась причина поспешного увольнения: необходимость «большего этнического разнообразия», чтобы сформировать «более современный оркестр».

Профсоюз музыкантов был крайне удивлен подобным решением, но директор парировал тем, что он всего-навсего следует рекомендациям Совета по делам искусств Англии. Журналисты подчеркивают, что такие события стали тяжелым ударом для пожилых музыкантов, которые только начали постепенно финансово подниматься с колен после года пандемии коронавируса.

Ранее темнокожий активист BLM стал «царем бомжей» с зарплатой в $11 тысяч.