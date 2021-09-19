Сайт ЦИК России подвергся мощным кибератакам во время голосования

Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова сообщила о сильнейших кибератаках на сайт ведомства в третий день выборов депутатов Государственной думы.

Руководитель ЦИК отметила, что большая часть интернет-нападений приходится на Соединенные Штаты — около 50%. Еще 25% атак инициированы из Германии, 10% — из России, порядка 5% от общего числа направляется из Поднебесной.

«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — заявила Памфилова во время обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за ходом избирательного процесса.

Парламентские выборы в России проходят в три дня — пятницу, субботу и воскресенье. Они завершатся вечером 19 сентября с закрытием избирательных участков. Пока явка россиян на голосование составляет чуть выше 40%. Утром в последний день выборов этот показатель составлял 35,69%.