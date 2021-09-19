Профессор Петр Чумаков назвал пациентов с ОРВИ неуязвимыми к коронавирусу

Пациенты, которые болеют простудой или ОРВИ, являются неуязвимыми к коронавирусной инфекции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Люди, которые заболели простудой или ОРВИ не могут заразиться COVID-19, поскольку их организм вырабатывает интерферон. Это белки, которые защищают человека от вторичного заболевания и частиц другого вируса.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», — подчеркнул Чумаков в разговоре с URA.RU.

Однако эффект неуязвимости не сохранится навсегда. Как только пациент выздоровеет от простуды или ОРВИ, то может подхватить коронавирус. Более того, организм будет ослаблен из-за борьбы с предыдущим заболеванием, и COVID-19 может протекать в тяжелой форме, предупредил профессор.