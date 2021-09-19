Омбудсмену Петербурга поступило 389 сообщений о возможных нарушениях на выборах

Горячая линия уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова приняла более 300 заявлений о нарушениях стандартов проведения выборов в Госдуму.

Заключительный день голосования на выборах в Госдуму не обошелся без нарушений. Так, омбудсмену Северной столицы Александру Шишлову поступили 389 сообщений о вероятных нарушениях до 14:00 по московскому времени, некоторые из них были связаны с мерами безопасности. Об этом рассказала глава пресс-центра уполномоченного по правам человека Юлия Волкова.

«Есть жалоба, что на временные участки в больницах под предлогом коронавирусных ограничений не пускают членов комиссий с правом совещательного голоса», — сообщила Волкова.

Второй день голосования также отметился нарушениями. Были зафиксированы выдача бюллетеней гражданам, которые не имеют право голоса на участке, а также нападение, попытки сорвать работу членов УИК и признаки принуждения к волеизъявлению, как указано на сайте омбудсмена.

ЦИК предоставил новые данные по выборам в Госдуму. Так, комиссия обновила информацию о явке на избирательные участки — 40,49%.