Явка на выборах в Госдуму в Алтайском крае превысила 34% к 15:00 по местному времени

Более трети избирателей проголосовали в Алтайском крае к 15:00 (11:00 по Москве) с учетом двух предыдущих дней, сообщили в региональном избиркоме.

В пресс-службе местного избиркома отметили, что средняя явка избирателей по состоянию на 15:00 по местному времени составила 34,49%.

«Проголосовало 615 259 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на выборах депутатов Государственной думы России в 2016 году явка в регионе составляла 40,77%.

В текущем году голосование проходит с 17 по 19 сентября, за избирательным процессом следят около 250 тыс. наблюдателей. Результаты станут известны не раньше 20 сентября.