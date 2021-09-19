Социолог Максим Шугалей призвал не воспринимать буквально новый план Украины против «СП-2»

Новый план политиков на Украине против «Северного потока — 2» не стоит воспринимать буквально, заявил социолог Максим Шугалей. Он также объяснил, почему идея Киева нежизнеспособна.

Новый план по противостоянию «СП-2» уже составили на Украине. Однако среди политиков остаются противоречия. Украинский депутат Алексей Кучеренко заявил, что сожалеет из-за отказа Киева от контракта с «Газпромом». При этом замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль озвучила «победоносный план» борьбы с «Северным потоком — 2». Он состоит из нескольких пунктов. Согласно первому, Украина накачает газ в подземные хранилища, чтобы попасть в «группу риска» Евросоюза и получить от него поддержку. Также в Киеве намерены найти факты, свидетельствующие о «монополистической» политике «Газпрома», для ограничения поставок газа из России в Европу.

Жизнеспособность плана оценил глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей в беседе с изданием «ПолитЭксперт». Он уверен, что высказывания политиков на Украине не следует воспринимать буквально. Это связано с тем, что все заявления по противостоянию «СП-2» являются своего рода кампанией по пиару.

«Каждый там пытается пиариться и делать заявления, которые выгодны лично ему. С точки зрения влияния на внешнюю политику и экономику это не стоит даже рассматривать», — объяснил собеседник агентства.

Европа, в свою очередь, если и поддержит Украину, то только словами, дополнил социолог. Европейские страны заинтересованы в работе газопровода, а Украина им нужна не в качестве транзитера газа. Ее ценность для Европы заключается в территориальной близости к России, подытожил Шугалей.