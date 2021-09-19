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Провокаторша из Израиля снова попыталась обмануть российскую систему голосования

Провокаторша из Израиля снова попыталась обмануть российскую систему голосования

Гражданка РФ Юлия И, которая устроила провокацию на голосовании в прошлом году, вновь «отличилась». Жительница Израиля снова попыталась провернуть махинацию на выборах.

В 2020 году граждане голосовали по поправкам в Конституцию РФ. Юлия И. тогда смогла трижды принять участие в голосовании. По факту административного правонарушения она была заочно арестована, сообщало РИА Новости.

В нынешнем году гражданка пришла на избирательный участок в городе Ашдоде. Женщина, как и положено, получила бюллетень. После голосования на участке она сообщила, что ей удалось отдать голос и в онлайн-формате, отметил российский посол Анатолий Викторов.

Дипломат обратил внимание, что после получения бюллетеня избирательница написала заявление в УИК. Женщина заверила, что нигде не голосовала, не регистрировалась для участия в выборах в онлайн-формате и не намерена это делать. Посол констатировал, что за повторную махинацию с голосованием россиянка может попасть под уголовную статью.