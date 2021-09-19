Жерар Депардье приехал проголосовать на общероссийских выборах в посольство РФ

Французский актер и российский гражданин Жерар Депардье прибыл на участок для голосования в Посольстве РФ во Франции, сообщила пресс-служба дипмиссии.

В руках у знаменитости журналисты заметили российский паспорт: документ Депардье подготовил, чтобы заполнить избирательные бюллетени.

???????????????? ???? Актёр Жерар Депардьё прибыл на участок для голосования в Посольстве России во Франции #выборы2021 pic.twitter.com/g9iStq2STT — Russie en France (@AmbRusFrance) September 19, 2021

Депардье получил документ в январе 2013 года после встречи с президентом Владимиром Путиным. Поменять гражданство актер решил после налоговой реформы экс-президента Франсуа Олланда, который собирался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год.

Реформу отменили, но даже после этого Депардье не отказался от идеи стать российским гражданином. Подробнее об этом читайте в нашей статье: «Звездная пыль: зачем иностранцы пытаются начать политическую карьеру в России».