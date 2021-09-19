Общественный штаб наблюдателей сообщил о рекордной явке на онлайн-выборы в Москве

Рекордную явка избирателей на электронное голосование зафиксировали в Москве. Показатель превысил 93%.

Всего на голосование в дистанционном формате прошли регистрацию 2,014 млн жителей Москвы. В настоящее время участие в онлайн-выборах депутатов Государственной думы составили рекордные 93,3% граждан. Об этом сообщили на официальном канале Общественного штаба наблюдателей в мессенджере Telegram.

Голосование в России проходит с 17 по 19 сентября. Граждане выбирают депутатов Госдумы, глав девяти субъектов и представителей региональных органов власти. Онлайн-голосование проходит в нескольких областях страны, среди которых Москва, Нижегородская, Ярославская, Мурманская, Ростовская области и Севастополь.