Сергей Меняйло заступил в должность главы Северной Осетии после присяги

Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло новым главой региона.

Чиновник уже принес присягу и вступил в новую должность.

«Перед лицом президента РФ и парламента республики Северная Осетия-Алания обязуюсь соблюдать конституцию РФ, конституцию Северной Осетии, уважать и защищать права и свободы человека», — сказал он в ходе присяги.

Стоит отметить, что в Северной Осетии выборы главы региона являются непрямыми. Местный парламент выбирает чиновника из списка предложенных президентом России Владимиром Путиным кандидатур.

Ранее российский лидер предложил парламентариям три персоны на выбор. За Меняйло проголосовали 57 депутатов.