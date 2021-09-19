Отбывающий наказание в ИК Навальный утратил возможность голосовать на выборах

Оппозиционер Алексей Навальный не может принять участие в голосовании на выборах в Госдуму из-за вступившего в силу приговора.

Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев объяснил, почему оппозиционер остался без права голоса. Согласно российскому законодательству, осужденные, получившие приговор, не могут принимать участие в выборах.

«У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах, у которых приговор не вступил в законную силу. У Навального, насколько я знаю, приговор вступил в законную силу, он отбывает наказание», — отметил на брифинге в ЦИК Валерий Бояринев.

Ранее Роскомнадзор обратился к руководству YouTube с требованием удалить ролик команды осужденного блогера с рекомендациями «Умного голосования». Google и Apple также удалили приложение «Навальный» со встроенным проектом «УГ» из онлайн-магазинов.